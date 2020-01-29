اجتماع اقتصادي مالي في السراي الحكومي برئاسة دياب وحضور سلامة

يعقد في هذه الاثناء اجتماع اقتصادي مالي في ​السراي الحكومي​ يحضره الى جانب الرئيس ​حسان دياب​ وزراء ​المال​ ​غازي وزني​، التنمية الادارية ​دميانوس قطار​، ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ و​الصناعة​ ​عماد حب الله​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ إضغط للمزيد

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