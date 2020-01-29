الرئيس عون أكّد العمل لإخراج لبنان من الظروف الصعبة التي يجتازها

أكد ​الرئيس ميشال عون​ خلال استقباله المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، العمل لإخراج ​لبنان​ من الظروف الصعبة التي يجتازها.

من جهة أخرى، شدد الرئيس عون خلال اتصال هلتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرف بـ "صفقة القرن".

وأكدك ان "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت لاسيما حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".