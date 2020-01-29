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الرئيس الصيني: فيروس كورونا الجديد «شيطان»

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دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا الجديد «شيطان» وإن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم «هادئ وموضوعي وعقلاني» من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.

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ووهان معقل فيروس كورونا

فيديو من Deutsche Welle

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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