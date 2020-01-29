الرئيس الصيني: فيروس كورونا الجديد «شيطان»

دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا الجديد «شيطان» وإن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم «هادئ وموضوعي وعقلاني» من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.

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فيديو من Deutsche Welle