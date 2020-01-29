الرئيس الصيني: فيروس كورونا الجديد «شيطان»

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا الجديد «شيطان» وإن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم «هادئ وموضوعي وعقلاني» من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.
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ووهان معقل فيروس كورونا
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بالفيديو: ووهان..معقل فيروس كورونا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.