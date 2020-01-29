شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشرقية يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال محطات مياه الشرب الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال المأخذ الخاص بمحطة مياه الشرب بالبكارثة، مدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، ونتائج ذلك على المواطنين المتمثلة فى توفير كوب مياه نظيف، وضرورة أن يتم وضع جدول زمنى للانتهاء من الأعمال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائم بالفعل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عددا من القرى بمدن شمال المحافظة تعانى من عدم وجود مياه الشرب، أيضا، فى الوقت الذى يحظى ملف مياه الشرب والصرف الصحى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسة، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، مطالبا بحصر كافة القرى المحرومة من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى للانتهاء منها وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، سرعة عمل توسعات داخل محطة معالجة صان القبلية، مركز صان الحجر، والبدء في تنفيذ أعمال الصرف الصحي ببعض القرى مركز صان الحجر، الحسينية، واستكمال أعمال محطة رفع صرف صحي رقم (1) صان القبلية، وتوفير اعتماد مالي لاستكمال محطة مياه شرب البكارثة، محافظة الشرقية.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.