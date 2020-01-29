شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تستضيف السفراء الأفارقة فى مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، غداً الخميس، بمقر مجلس النواب، السفراء الأفارقة للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية في إطار رؤي وحزم وبرامج تشريعات تأكيداً على التزام مصر بهويتها الأفريقية، و ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية وفى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.

ويأتي احتفالية لجنة الشؤون الافريقية مع السفراء الأفارقة المقيمين بالقاهرة، لتتوج سلسلة اللقاءات المتعددة للجنة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

وكانت اللجنة قد استقبلت خلال دور الانعقاد الحالي، مايزيد عن 6 سفراء للدول الافريقية، ومنهم سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا،وتناول اللقاء الذي شهده مجلس النواب بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات، كذلك محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والذي أكد خلاله السفير على حسن استقباله بمجلس النواب المصري مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة، وإنه يسعي جاهدا في العمل علي تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون لاسيما علي المستوي البرلماني حتي انه تحدث مع رئيس البرلمان لدي بلادة في شان إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين علي اعلي مستوي برلماني وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.

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كما استقبلت اللجنة السفير تيموتي ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة، لدعم والتشاور في شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الدولتين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي التشاور في شأن تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الافريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت دي فوار، وأيضا السفير ويلفريد ني - سفير دولة غانا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين، والتي شهدت تأكيد السفير الغاني ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لافتاً إلي أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام القادم.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكاله اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.