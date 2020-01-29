ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنهيا واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعاره أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وقفز سعر كيلو السمك البوري بقيمة 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيها، خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس.

كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بقيمة 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها

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وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، مقارنة بسعره أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وهي نفس مستويات أمس، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.