9 سيارات لدعم منظومة القمامة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، السيارات التي جرى ضمها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي لتدعيم منظومة القمامة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة اشترت 6 سيارات قلاب كبير سعة 50 م3، و3 سيارات قلاب من الحجم الوسط، سعة 20 م3 بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، للعمل بقطاع القمامة بمدن بنها وقليوب وشبين القناطر والخانكة والخصوص والقناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القمامة، وستبذل قصارى جهدها لشراء المعدات اللازمة لتدعيم المنظومة والنهوض بها، مطالبًا المسئولين بضرورة الحفاظ على المعدات ومراعاة أعمال الصيانة لها، وموافاة المحافظة بشكل دوري بحالة السيارات والمعدات بكل مجلس ومدينة.

وأكد المحافظ، أهمية تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة، من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.