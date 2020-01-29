المالية: لا رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن،

قال محمد معيط وزير المالية، إنه لا يتم تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وذلك ضمن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن الدولة حريصة في إطار المنظومة الجديدة على ضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورا عن كل من يخالف ذلك.

وتتلقى الوزارة شكاوى ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو الهاتف رقم 0235318900؛ يقينًا بأن المواطن شريك أصيل في إنجاح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وذكر أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة، موجها باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

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وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية "مصر2030".

وأكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة.

كما أشار إلى ضرورة إتاحة التعامل بما يعرف "QR Code" أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.

ووجه الوزير ببناء الوعي السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسومًا إضافية يتحملها المواطنون فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيًا، بحسب البيان.

وأكد ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية "الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية"، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني "Gpos"؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير "التحصيل الإلكتروني".

وقالت وزارة المالية إنه تيسيرًا على المواطنين كان تم بالتعاون مع البنك المركزي إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية "ميزة" بشكل مجاني.