تداول 36 ألف طن بضائع و447 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى تداول 36 ألف طن بضائع و447 شاحنة و12 سيارة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الأربعاء، السفينة"Orient hobe" وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما تغادر 4 سفن وهي "أمانة، والحرية 2، وعزيز اكسبريس، وبوسيدون اكسبريس" وعلى متنهم 222 شاحنة.

Advertisements

واستكمل ملاك يوسف، أن الميناء سجل تداول 139 شاحنة بضائع و10 سيارة، مساء أمس الثلاثاء، وهي بضائع قادمة من دول الخليج العربي.

وأشار المتحدث إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينة "سينا" وعلى متنها 15 شاحنة وسيارتين، بينما سجل الميناء بالأمس وصول السفينتين "سينا، وبريدج" وعلى متنهما 36 شاحنة.

واختتم "يوسف": غادرت اليوم السفينة "سينا" وعلى متنها 35 شاحنة بضائع متجهة إلى ميناء العقبة الأردني، وفي ميناء بورتوفيق بالسويس غادرت سفينة الشحن Rina وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة.