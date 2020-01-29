برلماني يطالب باستدعاء وزيرة الصحة بسبب المنطقة الصينية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لاستدعاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسب الإجراءات الوقائية الصحية من مرض كورونا التي من المفترض أن تقوم بها وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام وأبناء محافظة السويس بشكل خاص حيث توجد بها "المنطقة الاقتصادية الصينية ضمن مشروع منطقة تنمية شمال غرب خليج السويس".

وقال كمال، في طلبه، إن هذه المنطقة يعيش بها أعداد كبيرة من الصينيين دائماين السفر والعودة من بلادهم فضلًا عن المصانع المتعددة بالمنطقة وبها عدد كبير من العمال المصريين داخل المبنى الإداري الخاص بالمنطقة الصينية، بالإضافة إلى الصينيين المتواجدين في منطقة شق التعبان بالقاهرة ويعملون مع العمال المصريين في أعمال قطع الرخام بتلك المنطقة.

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وتابع: "ومن هنا نوجه الانتباه حول الإعلان عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزيرة الصحة للحفاظ على صحة المصريين بشكل واضح".

وأنهى عبدالحميد كمال طلبه قائلًا: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزيرة الصحة لخطورة الأمر".