محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
اختتمت أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، بمراكز التصحيح في منطقة الأقصر الأزهرية، والمقامة بمعهدي الأقصر بنين وفتيات، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.
واطمأن أحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، على سير أعمال التصحيح بشكل يسوده الهدوء، وقدم الشكر للعاملين بمقر التصحيح على الجهد المبذول.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.