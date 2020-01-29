انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

اختتمت أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، بمراكز التصحيح في منطقة الأقصر الأزهرية، والمقامة بمعهدي الأقصر بنين وفتيات، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

واطمأن أحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، على سير أعمال التصحيح بشكل يسوده الهدوء، وقدم الشكر للعاملين بمقر التصحيح على الجهد المبذول.