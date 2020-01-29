الأونروا: لا نية لإنهاء عملنا وخدماتنا مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأية جهة كانت، مشددا على أنها مستمرة في التواجد على الأرض.

وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، على أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية الأخرى مستمرة، لافتا إلى أن "الدعوة لإنهاء عملها قبل معالجة جذور القضية وإحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين".

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وأشار إلى أن ولاية الأونروا، والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى، "واضحة، وهى ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها ... وستبقى مرجعيتها دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها، ومستندة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية التي تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين".

وجدد التأكيد على أن خدمات "الأونروا" في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية وغزة "مستمرة دونما انقطاع، حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

يأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".