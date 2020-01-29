الصحة الفلسطينية: رصد سائح صيني مصاب بالأنفلونزا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطين خالية تماما من فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أن سائحا صينيا أدخل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد ظهور أعراض انفلونزا حادة عليه، حيث جرى تقديم اللازم له وأخذ عينات لفحصها في مختبر الصحة المركزي.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات

أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد، وأن الانفلونزا التي أصابته هي انفلونزا موسمية عادية، وسيغادر المستشفى بعد ساعات.

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وأوضح البيان أن وزارة الصحة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية رفعت من درجة التأهب في مرافقها، فيما جرى وضع

طاقم طبي متخصص في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول التي ظهر فيها الفيروس.

من جهة أخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في الصين إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.