الصين تستعين بروسيا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا

قالت القنصلية الروسية في مدينة غوانزو الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين سلمت جينوم فيروس كورونا إلى السلطات الروسية حتى يتمكن البلدان من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم .
ويرى الخبراء أن الحصول على تسلسل الجينوم لدىالفيروس يعتبر خطوة ضرورية لمعرفة المزيد عنه وتطوير اختبار تشخيصي ثم وضع لقاح في نهاية المطاف.
وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة العلوم الصينية أن فيروس كورونا الجديد يتقاسم سلالة منالفيروس الموجود في الخفافيش فقط، في حين يعتقد أن الوبائيات المميتة السابقة لـ"السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة، بحسب صحيفة "ذي صن".
وظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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