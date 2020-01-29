ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 4 حالات، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة في

ولاية "بافاريا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت ذلك قناة "يورونيوز" الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا

الصدد.



يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

