سيول تتكفل بعلاج مواطنيها المصابين بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية،اليوم الأربعاء، أنها ستسدد فاتورة مكافحة فيروس "كورونا" الجديد في البلاد وعلاج المصابين بالفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت أن الإضراب يشمل كافة القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية.

وقال بيان صادر عن هذه القوى: "قررت لجنة

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المتابعة الإعلان يوم الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة، ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي، أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.

وأضافت "رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة.

وجددت القوى تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إسقاط الصفقة.

واعتبرت أن الإعلان الأمريكي عن "صفقة القرن" يمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية.