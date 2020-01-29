بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران

قالت لجنة في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأميركية تجاه العراق وإيران.

وجاءت موافقة مايك بومبيو بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه سابقا المثول أمام اللجنة، حسبما

ذكرت "رويترز".

وقال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو الثلاثاء، وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة، مضيفا أنه سيعلن موعد

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الجلسة قريبا.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أميركية مسيّرة في العراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما الأربعاء، لكن الوزير رفض الحضور.