مستشار الرئيس اللبناني لـ"ترامب": صفقة القرن خطة لتدمير السلام

علق مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، النائب السابق أمل أبو زيد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صفقة القرن، قائلاً:" إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصف بخطة السلام في الشرق الأوسط هو خطة لتدمير السلام، وستكون لها مخاطر وتداعيات سلبية على لبنان وعلى كيانه وديموغرافيته من خلال محاولة تنفيذ المخطط القديم الجديد بتوطين اللاجئين الفلسطينيين".

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وأضاف علي صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد بتنا على شبه يقين بأن إغراق لبنان بالديون منذ

30 سنة والذي أوصلنا إلى أقسى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية هو بمثابة لعبة دولية لإيصال البلد إلى المقايضة الآتية: إما القبول بالتوطين وإما لا مساعدات ولا إعفاء من الديون".

وتابع أبو زيد، قائلا: "إننا في لبنان كما سبق ورفضنا صفقة القرن هذه، نجدد رفضنا لأي لعبة دولية ولأي مؤامرة على حساب لبنان ومصلحته العليا مهما كلف الثمن، محتفظين بحقنا المشروع في الدفاع

عن سيادة بلدنا والتمسّك بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني الذي نص صراحة أن لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم، وبالتالي لن نقبل أن يكون لبنان الحلقة الأضعف لتمرير خطط مشبوهة في زمن التراخي العربي".

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.