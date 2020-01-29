موزمبيق تعلق إصدار تأشيرات دخول لأراضيها لمواطني الصين

أعلنت حكومة موزمبيق تعليق إصدار تأشيرات جديدة دخول إلى أراضيها لمواطنين من الصين بسبب فيروس "كورونا" الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 100 شخص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت "هيلينا خيدا" الناطقة الرسمية باسم الحكومة الموزمبيقية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء حسبما ذكر راديو

أفريقيا 1 اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء الموزمبيقي قرر تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الصينيين بسبب فيروس كورونا.. موضحة أن هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى منع دخول الفيروس للبلاد.



وأوضحت "خيدا" أنه لنفس الغرض، تم أيضا تعليق اصدار تأشيرات

دخول لمواطني موزمبيق والذين يرغبون في التوجه إلى الصين وذلك لحين عودة الوضع لطبيعته.



يذكر أنه منذ بداية ظهور وباء فيروس "كورونا"، أوصت العديد من الدول رعاياها بتأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين.



وكان التلفزيون الصيني الرسمي قد اعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصا، وقال التليفزيون الصيني إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.

