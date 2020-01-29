خبراء كوريون جنوبيون:خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات مع سول

أكد خبراء كوريون جنوبيون اليوم الأربعاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع إتمامه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لن يؤثر بشكل مباشر على علاقاتها التجارية الثنائية مع كوريا الجنوبية، حيث وقَّع الطرفان بالفعل على اتفاقية بديلة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تنفيذ الخروج عن الاتحاد الأوروبي -أكبر كتلة اقتصادية في العالم- يوم الجمعة المقبل.
كوريا الجنوبية -التي تحتل المركز الرابع في آسيا - عن كثب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، لأنَّ ذلك سيعني أن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لن تكون سارية على بريطانيا.
وتراقب جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم بما في ذلك
ولتجنب التداعيات الصعبة، وقعت كوريا الجنوبية وبريطانيا على
الحفاظ على المزايا التي كان يتمتع بها البلدان بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، والتي دخلت في حيز التنفيذ في يوليو 2011.
وتركز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا على
وبموجب الاتفاقية، لن يضيف البلدان رسوما جمركية جديدة على المنتجات الرئيسية، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات.
يُذكر أن بريطانيا تمثل أقل من 2% من مجموع التجارة الخارجية لكوريا الجنوبية، وعلى الرغم من صغر هذه النسبة فإن سول تعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا لا تزال مهمة، لأنها تبدد حالة عدم اليقين التي قد يشعر بها المصدرون المحليون.
وتصدِّر كوريا الجنوبية إلى بريطانيا السيارات والسفن والمنشآت البحرية، في حين تستورد منها النفط الخام والسلع الدوائية.
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