إصابة 4 طلاب باكستانيين في الصين بفيروس كورونا

قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الصحية "ظفر ميرزا" اليوم الأربعاء إنه تم تشخيص إصابة أربعة طلاب باكستانيين في الصين بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.
وأضاف ميرزا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سماء تي في" الباكستانية - إن هؤلاء الطلاب بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة، معربا عن شكره للسلطات
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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