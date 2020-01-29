الجيش السوري يدخل مدينة معرة النعمان الاستراتيجية

أكد الجيش السوري، اليوم الأربعاء، سيطرته على مدينة معرة النعمان وعدد من البلدات والقرى المحيطة بها في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وقال بيان صدر عن القيادة العامة للجيش السوري اليوم: "قواتنا المسلحة طهرت عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان وكفروما ودير الشرقي ومعرشمارين تلمنس ومعرشمشة الدانا وكفروما الحامدية والدير الغربي وكفرباسيل وبابولين ومعصران وتل الصوامع وتل دبس ومعراتة ".

وأضاف البيان أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تطهير تلك القرى والبلدات فإنها تؤكد في الوقت نفسه استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".

ووسع الجيش السوري سيطرته في ريف ادلب منذ بداية الشهر الجاري حيث سيطر على أكثر من 30 بلدة وقرية أبرزها بلدة جرجناز والغدفة وابو جريف وسمكة على محاور مدينتي معرة النعمان وأبو ظهور، وقطع الجيش السوري أول أمس اوتوستراد حماة ادلب بعد سيطرته على قرية الدانا شمال مدينة معرة النعمان وتعرضت القوات الحكومية لخسائر كبيرة.

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