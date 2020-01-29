بريطانيا تعلق الرحلات المباشرة إلى الصين بعد تفشي كورونا

علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) جميع الرحلات المباشرة من وإلى الصين بعدما حذرت بريطانيا من السفر غير الضروري إلى الدولة التي يتفشى بها فيروس كورونا.

ويظهر موقع الشركة على الإنترنت عدم وجود رحلات مباشرة إلى الصين في فبراير.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء "نعتذر لعملائنا عن الإزعاج، لكن سلامة عملائنا وطواقمنا لها الأولوية دوماً".

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ونصحت بريطانيا أمس بتجنب السفر "غير الضروري" إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.