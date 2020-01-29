أستراليا تجلي رعاياها من الصين بعد تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن أستراليا سوف تبدأ في إجلاء مواطنيها العالقين في مدينة ووهان في الصين في أعقاب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد .
وصرح موريسون للصحفيين في كانبرا، اليوم الأربعاء، بأن حكومته سوف تقيم منطقة للحجر الصحي في جزيرة كريسماس في المحيط الهندي لإيواء وعلاج جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة تصل إلى 14 يوماً.
وقال موريسون: "نحن نركز بشكل خاص على العناصر الأكثر ضعفاً في تلك الفئة من السكان. وهم صغار السن، وخاصة الرضع"، مضيفاً أن عملية الإخلاء سوف تكون على أساس "من وصل أخيراً، يتم إجلاؤه أولاً".
وفقاً للحكومة، سجل نحو 400 أسترالي أسماؤهم بالفعل لإخلائهم من ووهان والمناطق المحيطة بها.
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وتجري معالجة خمسة أشخاص: أربعة رجال وطالبة جامعية واحدة، في المستشفيات الأسترالية من إصابتهم بفيروس كورونا، وجميعهم في حالة مستقرة، وفقاً لما ذكرته السلطات الصحية.
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