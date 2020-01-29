حصيلة ضحايا سيول البرازيل ترتفع إلى 52

ذكرت وكالة الدفاع المدني في البرازيل أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على ولاية مينا جيرايس ارتفع إلى 52 شخصاً فضلاً عن إصابة 65 وفقد شخصين.

وتركزت الخسائر في عاصمة الولاية بيلو أوريزونتي حيث لقي 13 حتفهم وفقاً لأحدث البيانات.

وقالت فرق الإنقاذ إن نحو 33 ألف شخص نزحوا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم.

وشهدت مينا جيرايس الأسبوع الماضي، أشد هطول للأمطار في غضون يوم واحد منذ بدء تسجيل البيانات قبل 110 أعوام إذ بلغ منسوب مياه الأمطار 172 مليمتراً بين يومي الخميس والجمعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (إنميت).

وأظهرت لقطات تلفزيونية أمس الثلاثاء، منازل منهارة وبيوتاً غمرتها المياه بارتفاع مترين فيما يخوض السكان في طين كثيف بعد هطول الأمطار الغزيرة.