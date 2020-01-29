كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حل النزاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن المنظمة العالمية ما زالت ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية، بعد يوم من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تسوية النزاع الطويل بين الجانبين.

واقترح ترامب، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، حل الدولتين، وقال إنه لن يتم اقتلاع أي إسرائيلي أو فلسطيني من منازلهم.

ووصفها بأنها "تاريخية"، و"خطوة عملاقة" نحو السلام، فإن القدس "ستبقى عاصمة إسرائيل غير المنقسمة والهامة للغاية".

ولقد شهد الأمين العام الإعلان عن خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط. وصرح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس على ما ورد يوم الثلاثاء. نقلًا عن مجلة "أوت لوك" ومقرها الهند.

وأوضح البيان، تظل المنظمة العالمية "ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها الحدود، على أساس خطوط ما قبل عام 1967 ".

وأعلن ترامب أن الخطة تدعو إلى تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لمدة أربع سنوات ومضاعفة الأراضي الفلسطينية.

أكد ترامب أن خطته للسلام ستضاعف أكثر من ضعف مساحة الأرض الفلسطينية، وقال إن الشعب الفلسطيني "يستحق حياة أفضل بكثير" من الوقوع في دائرة الإرهاب والعنف".

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وأضاف "رؤيتي تقدم حلا واقعيا لقيام دولتين."

وقال ترامب وهو يحث الفلسطينيين على قبول صفقته وإحلال السلام في المنطقة "يمكننا معًا جلب فجر جديد في الشرق الأوسط".

ووصفها بأنها "فرصة تاريخية" للفلسطينيين لتحقيق دولة مستقلة، وأوضح أنه كتب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الشأن.

لم يكن هناك مسؤول فلسطيني حاضرا في الإطلاق، بينما حضر سفراء من ثلاث دول عربية - عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين – هذا الحدث.

ورحب نتنياهو بخطة ترامب ووصفها بأنها "يوم تاريخي" لإسرائيل. وقارن خطة ترامب مع يوم 14 مايو 1948، عندما أصبح الرئيس آنذاك هاري ترومان أول زعيم عالمي يعترف بدولة إسرائيل.

وأضاف أن الخطة ستحقق "التوازن الصحيح" حيث فشلت الخطط الأخرى.

وقال نتنياهو إنه مستعد الآن للتفاوض على السلام مع الفلسطينيين "على أساس" السلام الأمريكي.