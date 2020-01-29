كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الهندي: الوضع في كشمير قد تحسن بعد إلغاء وضعها الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم قائد الجيش الهندي، مانوج موكوند نارافان، أن الوضع الأمني في جامو وكشمير المضطرب قد تحسن بعد إلغاء المادة 370 في أوائل أغسطس 2019.

كما أكد الجنرال "نارافاني"، يوم الثلاثاء، أنه تم بالفعل سحب كتيبتين من الجيش من أكثر المناطق اضطراباً وحساسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، التي شهدت عقودًا من العنف الانفصالي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

تم عزل ولاية جامو وكشمير الهندية المضطربة فعليًا عن العالم الخارجي في ظل مجموعة من الإجراءات الأمنية بعد إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019، مما أنهى الوضع الخاص للدولة السابقة.

ألغت الحكومة الفيدرالية في 5 أغسطس 2019 المادة 370 من الدستور، حيث جردت جامو وكشمير من وضعها الخاص وقسمت الولاية إلى إقليمين يديرهما الاتحاد الفيدرالي.

Advertisements

على الرغم من رفع العديد من القيود مع استقرار الوضع في كشمير، لا يزال العديد من القادة السياسيين، بمن فيهم ثلاثة رؤساء سابقين في الولاية السابقة - الدكتور فاروق عبد الله وعمر عبد الله ومحبوبة مفتي، رهن الاحتجاز الوقائي لقوات الأمن.

شنت جماعة متمردة قبلية - بودوس، مطالبة بدولة منفصلة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، صراعًا مسلحًا ضد الحكومات الإقليمية والحكومية. لكن الحكومة نجحت في المفاوضات ووقعت اتفاقية سلام مع مجموعة من المنظمات المسلحة يوم الإثنين 27 يناير.

ووعد قائد الجيش أنه بمجرد الانتهاء من انتخابات بودوس القبلية لمنطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، سيتم سحب قوات إضافية من المنطقة وسيكون هناك تحول بعيدًا عن عمليات مكافحة التمرد.

وقال، اليوم الأربعاء: "لقد تم بالفعل إخراج كتيبتين. بمجرد انتهاء انتخابات مجلس بودولاند الإقليمي، سنخفض عدد القوات. سنركز في السنتين التاليتين ونصف السنة القادمة بشكل كامل على الحرب التقليدية في الشمال الشرقي بدلاً من التركيز على عمليات مكافحة التمرد".