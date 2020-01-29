كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الجامعة العربية: خطة ترامب إهدار لحقوق الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن القراءة الأولي لخطة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأضاف "أبو الغيط"، "أننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام".

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هذا وكان قد أعلن ترامب، خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطته قد تكون الفرصة الأخيرة" للفلسطينيين.

فيما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة المقترحة قائلا: إن "خطة ترامب لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".