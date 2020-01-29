كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسعي لتطوير لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت القنصلية الروسية في الصين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تعملان معا لتطوير لقاح فيروس كورونا وسلمت بكين جينوم الفيروس إلى موسكو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت القنصلية في بيان على موقعها، "بدأ الخبراء الروس والصينيون في تطوير لقاح"، لم تشهد روسيا أي حالات مؤكدة للفيروس الجديد.

كما قالت هيئة سلامة المستهلك الروسية، إن روسيا بدأت في فحص جميع السياح الروس العائدين من الصين لتجنب أي حالات محتملة لفيروس كورونا، موضحة أن جهاز الرقابة بدأ إجراء الفحوصات الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أنها عززت الرقابة الصحية والحجرية في جميع نقاط الدخول إلى البلاد بسبب مخاوف من الفيروس.