كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى بركان نيوزيلندا إلى 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد القتلى في ثوران بركان الشهر الماضي في الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا إلى 21 بعد وفاة شخص آخر في المستشفى متأثرا بجراحه، وفقًا لما ألعنته الشرطة، اليوم الاربعاء.

وقالت الشرطة النيوزيلندية، في بيان، إن اسم المتوفى سيتم الإعلان عنه بعد إبلاغ أفراد الأسرة.

ما زال الناجون الآخرون من ثوران البركان يعالجون من حروق شديدة في المستشفيات في أستراليا ونيوزيلندا.

من إجمالي عدد القتلى الرسمي البالغ 21 حالة، توفي 18 شخصًا في نيوزيلندا واثنين في مستشفيات في أستراليا.

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وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن التحقيقات الرسمية في ثوران 9 ديسمبر ورد نيوزيلندا سيستغرق ما يصل إلى عام.

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" ونظيرته النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" ناقشا خطة مشتركة من أجل المساعدة في إجلاء مواطنيهم من مدينة "ووهان" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت أرديرن - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن المسئولين يعملون على تنفيذ التفاصيل المحددة لخطة الإجلاء بما في ذلك البروتوكولات الطبية التي سيتم تطبيقها على النيوزيلنديين العائدين وترتيبات الوصول إلى الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).