كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية البريطانية تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى البر الرئيسي للصين وسط انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان في وقت سابق من هذا الشهر.

وكما أوردت وكالة سبوتنيك، لا يقدم موقع شركة الطيران حاليًا سوى رحلات غير مباشرة مع فترات توقف مؤقتة في شهري يناير وفبراير، بينما لا تتوفر جميع الرحلات المباشرة للشراء.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "لقد أوقفنا جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين على الفور، بعد نصيحة من وزارة الخارجية (المملكة المتحدة) ضد جميع الرحلات باستثناء السفر الضروري".

وقد نصحت وزارة الخارجية في السابق، بأنها ضد "جميع رحلات السفر إلى البر الرئيسي للصين باستثناء تلك الضرورية" بعد أن أصبحت مدينة ووهان مركزًا لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص. أوقفت شركة الطيران بعد ذلك حجوزات الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي

وفي سياق متصل، كانت قد وافقت الصين على أن منظمة الصحة العالمية سترسل خبراء دوليين إلى هناك في أسرع وقت ممكن لزيادة فهم فيروس كورونا الجديد، وتوجيه الاستجابة العالمية لتفشي المرض، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفي بيان بعد زيارة استغرقت يومين قام بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى وزيري الصحة والخارجية، قال إن فهمًا أفضل لقدرة الفيروس على الانتشار من شخص لآخر هناك حاجة ماسة لتقديم المشورة للبلدان الأخرى.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المناقشات ركزت على استمرار التعاون بشأن تدابير الاحتواء في ووهان، وتدابير الصحة العامة في مدن ومقاطعات أخرى، وإجراء مزيد من الدراسات حول شدة الفيروس وانتقاله، ومواصلة تبادل البيانات، ومشاركة الصين للمواد البيولوجية مع منظمة الصحة العالمية.

كما أنه هذا من شأنه، أن يسهم في تطوير اللقاحات والعلاج.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الجانبان لقد اتفقا على أن منظمة الصحة العالمية سترسل خبراء دوليين لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن للعمل مع نظرائهم الصينيين على زيادة فهم الفاشية لتوجيه جهود الاستجابة العالمية، دون إعطاء إطار زمني.

وقال شي في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن الصين كانت متأكدة من هزيمة فيروس كورونا "الشيطان" الذي أودى بحياة 106 أشخاص، وانتشر في جميع أنحاء العالم وهز الأسواق المالية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في البيان، إن تيدروس يمكن أن يعقد اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في غضون مهلة قصيرة جدًا عند الضرورة، للنظر في ما إذا كان تفشي المرض يمثل حالة طوارئ دولية، والتي لم تشر إلى إجلاء الأجانب، الذين يقول كلا الجانبين، إنه تمت مناقشته في محادثات بكين.

كما اجتمعت لجنة منظمة الصحة العالمية المستقلة مرتين الأسبوع الماضي، لكنها رفضت إعلان حالة طوارئ عالمية.