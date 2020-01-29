كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة أول طائرة لإجلاء اليابانين من ووهان إلي طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت طائرة مستأجرة تقل 206 مواطن ياباني تم إجلاؤهم من ووهان، مركز اندلاع الفيروس التاجي في الصين، إلى مطار هانيدا في طوكيو، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد القتلى من السلالة الجديدة إلى 132 شخص، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

كان قد قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الثلاثاء، إنه يأمل 650 مواطنًا يابانيًا في العودة إلى الوطن وأن الحكومة تتخذ الترتيبات اللازمة لرحلات جوية إضافية.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن الرحلات سيكون بها أيضا طبيب وممرضتان لاجراء الفحوصات الطبية للعائدين.

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وأضاف أنه سيتم إرسال المصابين بأعراض مثل الحمى إلى المستشفى عند الهبوط في مطار هانيدا بطوكيو، بينما يمكن لأولئك الذين لا توجد لديهم علامات علي وجود الفيروس أن يعودوا إلى المنزل ثم إلى العمل أو المدرسة، لكن يطلب منهم تجنب الحشود وقياس درجات الحرارة مرتين في اليوم.

كما سيُطلب من أي شخص يصاب لاحقًا بأعراض مثل الحمى أو السعال أو التهاب الحلق الاتصال بالمسؤولين الصحيين.

وأكد رئيس الوزراء شينزو آبي، أن الحكومة سوف تستكشف جميع التدابير الممكنة لإعادة جميع المواطنين الذين يرغبون في العودة إلى اليابان.

