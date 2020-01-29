الرقم الأخضر يُطيح برئيس مصلحة الشكايات بمحكمة عين السبع.. ضُبط متلبسا برشوة 5 آلاف درهما

أطاح الرقم الأخضر، أول أمس الاثنين، برئيس مصلحة الشكايات بالمحكمة الزجرية بعين السبع، بعدمَا جرى نصب كمين له من طرف الضابطة القضائية، بناء على أوامر من النيابة العامة، حيث تم توقيفه متلبسا برشوة قيمتها 5 ألاف درهمًا.
ووضع المسؤول المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في تسلم رشوة من مواطن، إذ كشف هذا الأخير بأن رئيس المصلحة طلب منه المبلغ مقابل قضاء خدمة.
ويُنتظر أن يتم البت في قضية رئيس مصلحة الشكايات بمحكمة عين السبع، من طرف المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في أول جلسة ستعقد بنفس المحكمة اليوم الأربعاء.
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