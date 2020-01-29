طقس الأربعاء.. جو بارد في المرتفعات ومستقر بباقي المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس بارد نسبيا إلى بارد فوق المرتفعات والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم، مع مرور سحب من الأجواء العليا.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح فوق السواحل الشمالية ، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وجنوبية بالجنوب الشرقي وغربية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء .

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، الواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى، السفوح الجنوبية الشرقية، الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون بين 10 و15 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و14درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، السايس، السفوح الجنوبية الشرقية،هضاب الفوسفاط، والماس، وستتراوح مابين 19 و24 درجة بالسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وما بين 24 و29 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.