الـONEE يصرف 250 مليون درهم على منشآت تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب

كشفَ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- أنه صرفَ 250 مليون درهم لتقوية منشآت تزويد مدينة الداخلة بالماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر، وكذا تقوية وترميم المنشآت الهيدرو-ميكانيكية للمحطة الأولى ذات الصبيب 110 لتر/الثانية بغلاف مالي يبلغ 4.2 مليون درهم، وتقوية منشآت تزويد مركز بئر كندوز ولمهيريز بالماء الشروب بكلفة تبلغ 37 مليون درهم.

وقالت ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، خلال اللقاء التواصلي الذي عقد في مقر ولاية جهة الداخلة-وادي الذهب، إنّ ONEE يبذل مجهودات الكبيرة لتزويد جهة الداخلة – وادي الذهب بالماء الشروب، حيث تمت تعبئة 29.300 متر مكعب/اليوم من المياه عن طريق أثقاب يصل عمقها إلى أزيد من 500 متر.

وانقعد اللقاء المذكور، الاثنين، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه مؤخرا الملك محمد السادس بغلاف مالي قدره 115.4 مليار درهم.

وأبرزت أنّ صبيب الإنتاج من الماء الصالح للشرب بالجهة انتقل من 4320 متر مكعب/اليوم في سنة 1982 إلى 9500 متر مكعب/اليوم في سنة 2004 ليصل حاليا إلى 21.000 متر مكعب/اليوم، مما مكن من سد حاجيات الساكنة المحلية من الماء الشروب في الوقت الراهن، مذكرة بأن مجموع شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب يصل إلى 3200 كلم، في إطار برامج تزويد وتحسين الماء الصالح للشرب بالجهة للفترة 2020-2027.

وفي إطار تحسين مردودية شبكة التوزيع، أشارت ممثلة المكتب إلى أنه تم ترميم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتقادمة بمدينة الداخلة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 3.3 مليون درهم بالنسبة للشطر الاستعجالي، و36 مليون درهم بالنسبة للشطر التكميلي.