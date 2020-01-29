هبوط حاد في أرباح شركة البتروكيماويات السعودية "سابك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات البتروكيماوية"سابك"، والتي تُصنف كرابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، بنسبة 73.8 بالمائة خلال 2019، وهبط إلى 1.5 مليار دولار على أساس سنوي بعد أن كان في 2018 يتجاوز الـ5.738 مليار دولار.

وأرجعت "سابك" المملوكة لشركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، هبوط الأرباح الحاد إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وقيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 746.6 مليون دولار، لتبلغ حصة سابك منها 346.6 مليون دولار، وفي قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) بقيمة 400 مليون دولار.

وسجلت الشركة في الربع الأخير من 2019، صافي خسارة بقيمة 191.9 مليون دولار، وتوقعت تباطؤ أنشطتها التشغيلية في 2020، ولا سيما بعد أن فرضت إضافة الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة والصين ضغوطا على الهوامش، كما ذكرت أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت في ضغوطات على الأسواق العالمية في مجال البتروكيماويات، وبالتالي أثرت على الأسعار.