مصرع شابة في حادث طرق على شارع 90

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة مصرعها في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 90 صباح اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث طرق بين شاحنة وسيارة، على شارع رقم 90 قرب أرغمان، لاتجاه الشمال. وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم إقرار وفاة شابة، في العشرينيات من عمرها، متأثرة بجراحها الخطيرة، من جرّاء الحادث المروع، فيما وصفت جراح سائق الشاحنة بالطفيفة".

ووفقا للشرطة فإنه "على شارع رقم 90، قرب زبيدات ومرج نعجة، وقع حادث طرق بين شاحنة وسيارة، أسفر عن مصرع شابة في المكان. قوات الشرطة تتواجد في المكان وتقوم بتوجيه حركة سير المركبات، بالإضافة إلى تحقيقاتها في أسباب وملابسات وقوع الحادث". كما وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت على تخليص عالقين.

يشار إلى أن 21 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.