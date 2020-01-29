رفضا لـ"صفقة القرن": مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصلت لليوم الثاني المواجهات بين شبان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استنفر قواته تحسبا لأي طارئ، عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاصيل "صفقة القرن".

ويأتي ذلك، فيما تنطلق، اليوم الأربعاء، سلسلة مظاهرات فعاليات منددة ورافضة لصفقة ترامب في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذي يشهد إضرابا شاملا، فيما دفعت سلطات الاحتلال بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة خشية التصعيد والمواجهات.

واندلعت صباح اليوم الأربعاء، مواجهات في بلدة أبو ديس قضاء القدس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بالهواء والقنبال الصوتية والغاز، حيث تم تعطيل الدراسة في المدارس المحيطة بالمكان حرصا على سلامة الطلاب والطالبات من اعتداءات جنود الاحتلال.

واعتقلت شرطة الاحتلال 5 شبان من باب العامود بمدينة القدس المحتلة وأحد حراس المسجد الأقصى حمزة نمر من مصلى باب الرحمة ونقلته إلى مركز "باب الأسباط".

واعتدى عناصر من حرس الحدود على الشبان الـ5 الذين لم تعرف هوياتهم بعد ثم قاموا باعتقالهم.

بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، بينهم فتى من بلدة بيت أمر، وأسيرا محررا من بلدة دورا.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الجريح نور محمد الصليبي ومحمد موسى عوض، وسعد عدنان زعاقيق من بلدة بيت أمر، بعد تفتيش منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت الأسير المحرر أنس تيسير العواودة من بلدة دورا.

Advertisements

إلى ذلك، دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اعتبار يوم الإعلان عن الصفقة الأميركية يوم غضب شعبي وجماهيري واسع ردا على هذا العدوان الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأعلن الاتحاد العام المعلمين الفلسطينيين في بيت لحم عن تعليق الدوام اليوم الساعة الحادية عشر والنصف في كافة مدارس المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وذلك للمشاركة في المسيرة التي تنطلق الساعة 12 من مفترق باب الزقاق.

وجددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.

وتشهد مناطق الأغوار منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال، قبيل وصول المواطنين من مختلف المحافظات، ضمن حملة حماية الأغوار.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن حشود عسكرية إسرائيلية تتواجد في مختلف مناطق الأغوار منذ ساعات الليل وصباح اليوم.

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت العديد من الحواجز في مختلف المناطق لمنع وصول المواطنين إلى الأغوار، بالإضافة لإجراء تدريبات عسكرية منذ ساعات الصباح في مناطق وادي المالح، وخربة سمرة، والشق.

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن برنامج فعاليات حماية الأغوار، والتي تنطلق اليوم الساعة العاشرة صباحا، حيث من المخطط الوصول للأراضي التي منعت قوات الاحتلال أصحابها من زراعتها، وتنفيذ نشاط لحراثة هذه الأراضي.