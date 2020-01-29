برشلونة يفشل في التعاقد مع مورينو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن صفقة انتقال نجم فالنسيا، رودريغو مورينو، إلى برشلونة قد فشلت بعد تعثر المفاوضات بين كلا الفريقين.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أوقف المفاوضات مع فالنسيا، بسبب الشروط النهائية للصفقة، التي وضعها مسؤولو الخفافيش.
وأشارت إلى أن برشلونة رفض نهائيًا وضع بند في إعارة رودريغو ينص على إلزامية الشراء قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.
وكشفت أنه رغم موافقة رودريغو على الانتقال إلى برشلونة، ولكن الأخير رفض بند إلزامية الشراء والسعر الإجمالي للصفقة.
وذكرت "سبورت" أن وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز، حاول التوسط في انتقال رودريغو عن طريق عقد صفقة ثلاثية تتضمن انتقال برونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة) إلى برشلونة، ثم إعارته إلى فالنسيا للموافقة على رحيل مورينو.
وتم إفساد خطة مينديز، لأن فرنانديز يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
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