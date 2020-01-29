تميم يواصل إسكات كل من يرفض تقاربه مع تركيا وإيران

الأربعاء 29 يناير 2020

يواصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إسكات كل من يرفض تقاربه مع تركيا وإيران.



ووفق موقع المعارضة القطرية "قطر يليكس"، يقوم تميم بن حمد بإسكات جميع الأصوات التي تعارض أو تخالف سياساته التي تسمح باستعمار البلاد، أو ترفض تقارُبه من تركيا وإيران.

وكما يعمل على تحويل الدوحة إلى مستعمرة تركية من خلال انتشار القواعد العسكرية.

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في هذا السياق، كشفت مصادر أن اعتراض رئيس الوزراء "عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني"، على التقارب الإيراني القطري هو السبب خلف إقالته.

وقالت المصادر وفقا للموقع إن "خلافات نشبت بين تميم وناصر في القصر الأميري، بسبب دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضاً عن مقتل قاسم سليماني، فضلا عن تخطيطه لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة".

وفي هذا السياق أعلن الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قدم استقالته لتميم بن حمد آل ثاني، وأن الأخير قَبِلَ الاستقالة.

وذكر الديوان الأميري في بيان له أن أمير قطر عيَّن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.