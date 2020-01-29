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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تمنح المجندات "الزينبيات" رتبا عسكرية بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
منحت المليشيات مئات المجندات الحوثيات من الفتيات والنساء المعروفات باسم “الزينبيات” رتباً عسكرية في وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر اعلامية، أن المليشيات أخضعت 200 فتاة وامرأة من العاملات معهم في مجال الأمن واقتحامات المنازل لدورات في التحري وجمع الاستدلالات والاستجواب واستخدام الأسلحة في كلية الشرطة بصنعاء، ومنحهن شهادات تخرج من كلية الشرطة.
وكشفت المصادر عن منح المجندات الحوثيات رتباً عسكرية من "ملازم ثاني" إلى رتبة "رائد" حسب أقدمية الالتحاق بالمليشيات، مشيرة إلى أن الرتب العليا خصصت للنساء العقائديات وممن يعملن في مجال الاستقطاب.
وأكدت أن غالبية النساء والفتيات اللواتي مُنحن رتباً ينتمين إلى أسر من السلالة الهاشمية المزعومة، لإعدادهن لتولي مناصب في الأجهزة الأمنية الخاصة بالشرطة النسائية.
وقالت المصادر إن المليشيات تسعى إلى استبدال ما يسمى “الزينبيات” بالشرطة النسائية القديمة، مؤكدة أن الزينبيات يلبسن بالطوهات ويمتنعن عن الزي العسكري بدعوى أنه "غير إسلامي"
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