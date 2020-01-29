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صعد.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في شدا الحدودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين

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