شكرا لقرائتكم خبر عن صعد.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين

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