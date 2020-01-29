المليشيا تفرض جبايات كبيرة على تجار مدينة إب

الأربعاء 29 يناير 2020

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية جبايات مالية كبيرة على التجار في محافظة إب، وسط اليمن.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فرضت جباياتها المالية على التجار تحت مسميات عدة تهدف لابتزازهم ونهبهم واستفزاز المستثمرين الذين غادر الكثير منهم البلاد.

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وتابعت المصادر، أن مليشيا الحوثي فرضت ضرائب على المركز التجاري "ون مول" 140 مليون ريال وجبايات أخرى بمبلغ 159 مليون ريال في واحدة من أبرز تجليات جنون المليشيا لنهبها أموال التجار ومصادرتها بمسميات عدة.

وفي موضوع آخر أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف عدد من المواطنين وزجت بهم في سجن تابع لها بمكتب الأوقاف بالمحافظة