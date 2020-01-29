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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. العثور على جثة شاب في حرم الجامعة بعد يوم من اختفائه والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
عثر مواطنون، في وقت متأخر من مساء أمي الثلاثاء 28 يناير / كانون الثاني 2020م، على جثة شاب في حرم جامعة صنعاء عقب قيام أسرته بالإبلاغ عن اختفائه.
وذكرت مصادر محلية أنه عُثر على جثة الشاب عمر الجماعي مقتولاً في الحرم الجامعي بجامعة صنعاء.
وأكد مصدر مقرب من أسرة الجماعي، أن الشاب عمر الجماعي ذهب لحضور أحد الأعراس، على غير العادة، وكان بحوزته مبلغ من المال قبل اختفائه.
ورجَّح المصدر أن تكون دوافع الجريمة نهب المال الذي كان يملكه في ظل تصاعد منسوب الجرائم وانتشار العصابات المسلحة بالعاصمة صنعاء.
هذا وتعيش العاصمة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل انتشار عصابات مسلحة مرتبطة بمشرفي مليشيات الحوثي تمارس جرائمها وانتهاكاتها في وضح النهار على مرأى ومسمع الناس
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