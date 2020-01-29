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"تيليمن": إصلاح الكابل البحري التالف سيستغرق فترة زمنية طويلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

أكدت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، أن عودة الإنترنت إلى اليمن وإصلاح الكابل التالف سيستغرق فترة زمنية أكثر من المتوقع.

 

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن المطري أن تتسلم شركة (GCX) تصاريح الإصلاح من الحكومة المصرية مع نهاية فبراير الجاري، لتتم بعد ذلك عملية الإصلاح.

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وكانت تيليمن قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الاصلاح ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم، لكن مديرها عاد وأدلى بتصريحات جديدة عن موعد الإصلاح.

 

وتسبب انقطاع الانترنت في اليمن الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه تام، وخسائر اقتصادية كبيرة.

 

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