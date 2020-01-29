شكرا لقرائتكم خبر عن علماء استراليون يطورون لقاحات مضادة لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر معهد بيتر دوهرتي بيتر للعدوى والمناعة في ملبورن اليوم الأربعاء أن علماء المعهد استحدثوا بنجاح الفيروس من عينة تم أخذها من مريض مصاب في 24 يناير الجاري.
وأضاف المعهد أنه سيتم تشارك المختبرات المتخصصة التي تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، بالإضافة إلى مختبرات استرالية، للمساعدة في مكافحة الفيروس.
وسيساعد الفيروس في التشخيص الدقيق للمرض والمساعدة في تقييم فعالية اللقاحات التجريبية ضد التفشي القاتل، الذي كان مصدره مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.
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