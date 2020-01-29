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قرار قضائي جديد ضد زعيمة المعارضة في بيرو

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أمر قاض بيروفي بإعادة زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة كيكو فوجيموري من حزب القوة الشعبية إلى السجن لمدة 15 شهرا في الاحتجاز الوقائي، حسب صحيفة "إل كوميرسيو".

وسيتم سجنها مجددا على صلة بالتحقيق المستمر في قضية فساد شركة "أودبريشت".

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ولم تكن فوجيموري /44 عاما/ في المحكمة، ولكن كان يمثلها محاميها.

وقضت فوجيموري بالفعل أكثر من عام في السجن، في الاحتجاز الوقائي، وخرجت من السجن في نوفمبر 2019 بعد أيام من أمر المحكمة الدستورية في البلاد بإطلاق سراحها.

وظلت زعيم المعارضة، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، رهن الاحتجاز الوقائي منذ الأول من أكتوبر 2018 أثناء التحقيق في تهم غسل الأموال.

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