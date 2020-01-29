الخطوط البريطانية تعلن تعليق رحلاتها إلى الصين فورا بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط البريطانية اليوم الأربعاء، التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيه.

وأوضحت شركة الطيران في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "علقنا جميع الرحلات من وإلى الصين القارية مع التنفيذ الفوري عملا بتوصية وزارة الخارجية".

وأعادت اليابان والولايات المتّحدة اليوم المئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ "2019- إن كو في" في الصين عددَ الإصابات بوباء سارس الذي شهدته البلاد بين عامي 2002 و2003، بحسب أرقام رسميّة نُشرت اليوم.

وسجّلت السلطات الصحّية في الصين القاريّة 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

أمّا فيروس سارس (المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة) فأصيب به في حينه 5327 شخصًا في الصين القارّية وأودى بحياة 349 آخرين في أنحاء البلاد.

وعلى الصعيد العالمي تسبّب وباء سارس في وفاة 774 شخصًا من أصل 8096 مصابًا بين عامي 2002 و2003 قبل أن تتمّ السيطرة عليه، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة.