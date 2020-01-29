"داعش" يقتل جنديا عراقيا وإصابة آخر على يد مجهولين

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وكالاتالأربعاء 2020/1/29 12:04 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية
قُتل جندي في عملية قنص لتنظيم داعش الإرهابي شرقي العراق، الأربعاء، فيما أصيب آخر على يد مسلحين مجهولين ببغداد، وفق مصدر أمني.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، لم تسمه، أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه جندي ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
وأوضح المصدر أن جنديا قتل على يد أحد قناصي تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة بهرز بمحافظة ديالي شرقي العراق.
من ناحية أخرى، أحبطت قوة أمنية تفجير عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد.
ووفق مصدر أمني فإن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوة دون وقوع إصابات.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت مئات القتلى وآلاف المصابين.
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