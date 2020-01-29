الجيش السوري يسيطر على "معرة النعمان" الاستراتيجية شمال غربي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوري الأربعاء السيطرة على "معرة النعمان" الاستراتيجية شمال غربي البلاد.

وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري "تمكنت قواتنا الباسلة في الأيام الماضية من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات"، ذاكرا أسماء نحو 20 مدينة وبلدة بينها معرة النعمان.

ونجحت قوات الجيش السوري، الثلاثاء، في دخول مدينة معرة النعمان، التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتشكل استعادتها هدفا استراتيجيا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن "أصبحت المدينة مطوقة بالكامل، وبدأت قوات الجيش عملية اقتحامها من الجهة الغربية"، مشيراً إلى أن اشتباكات يرافقها "قصف جوي روسي وسوري" تدور حاليا في القسم الغربي من معرة النعمان، التي باتت شبه خالية من السكان.

وتمثل السيطرة على "معرة النعمان" إعلانا ضمنيا بانتهاء 8 سنوات من الحرب، الأمر الذي يقلب "موازين الصراع" في سوريا على المستويات كافة.